Путин: Россия ещё всерьёз ничего не начинала на Украине

Россия ещё не начала предпринимать каких-либо серьёзных действий на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

"Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьёз пока ещё ничего и не начинали", — сказал он.

Также российский лидер предупредил о плачевных последствиях те страны Запада, которые призывают "победить РФ на поле боя".

"Пусть попробуют", — ответил Путин на подобные заявления.