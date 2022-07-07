Россия ещё не начала предпринимать каких-либо серьёзных действий на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
"Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьёз пока ещё ничего и не начинали", — сказал он.
Также российский лидер предупредил о плачевных последствиях те страны Запада, которые призывают "победить РФ на поле боя".
"Пусть попробуют", — ответил Путин на подобные заявления.
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