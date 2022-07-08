Пророчества Жириновского выстроены не на игральных картах, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что пророчества основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского основывались на знаниях и понимании ситуации, а не на "игральных картах".

"Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций", — сказал российский лидер.

По словам Путина, Жириновский был патриотом своей страны.

Политик Владимир Жириновский скончался 6 апреля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В мае депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий был избран новым лидером партии. На новом посту он заявил, что не будет копировать манеру выступлений Жириновского, потому что это будет контрпродуктивно и нечестно по отношению к избирателям.