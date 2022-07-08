Президент России Владимир Путин заявил, что пророчества основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского основывались на знаниях и понимании ситуации, а не на "игральных картах".
"Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций", — сказал российский лидер.
По словам Путина, Жириновский был патриотом своей страны.
Политик Владимир Жириновский скончался 6 апреля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В мае депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий был избран новым лидером партии. На новом посту он заявил, что не будет копировать манеру выступлений Жириновского, потому что это будет контрпродуктивно и нечестно по отношению к избирателям.
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