Слуцкий заявил, что не будет копировать манеру выступлений Жириновского

Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий, которого избрали в мае новым лидером партии, заявил, что не собирается копировать манеру публичных выступлений Владимира Жириновского. Он назвал это смешным, контрпродуктивным и нечестным по отношению к избирателям.

Слуцкий заметил в беседе с РИА Новости, что ЛДПР, безусловно, является партией Жириновского, поскольку он её основал, сформировал идеологию и программу.

А одним из главных лозунгов ЛДПР теперь будет — "Жириновский — навсегда", добавил собеседник издания.

Он также напомнил о том, что сам Владимир Вольфович всегда искал в партию яркие кадры. При этом учил соратников говорить простым языком, доступным для людей, и никогда не бояться публичных выступлений. Политик выразил надежду, что в этом отношении ничего не изменится.