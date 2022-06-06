Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий, которого избрали в мае новым лидером партии, заявил, что не собирается копировать манеру публичных выступлений Владимира Жириновского. Он назвал это смешным, контрпродуктивным и нечестным по отношению к избирателям.
Слуцкий заметил в беседе с РИА Новости, что ЛДПР, безусловно, является партией Жириновского, поскольку он её основал, сформировал идеологию и программу.
А одним из главных лозунгов ЛДПР теперь будет — "Жириновский — навсегда", добавил собеседник издания.
Он также напомнил о том, что сам Владимир Вольфович всегда искал в партию яркие кадры. При этом учил соратников говорить простым языком, доступным для людей, и никогда не бояться публичных выступлений. Политик выразил надежду, что в этом отношении ничего не изменится.
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