Военный эксперт Рожин: встреча Путина с Зеленским уже будет победой США

В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не отрицают возможность личных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но почему эта тема сейчас возникла снова, после того как о ней уже успели забыть. Своё мнение по этому вопросу высказал военный эксперт Борис Рожин.

Аналитик отметил, что ситуация для ВСУ на Донбассе ухудшается, появилась более чем реальная угроза окружения северодонецкой группировки. Поэтому перебрасываются резервы к Соледару, идут ожесточенные бои за Белогоровку и предпринимаются попытки замедлить развитие наступление со стороны Попасной.

Но позиция Кремля при этом остаётся неизменной, встреча возможна лишь для подписания уже согласованного договора. А встречаться с Зеленским просто так никто не будет, добавил Рожин.

По его мнению, США хотят уравнять Путина с Зеленским, при этом остаться как бы "над схваткой". Для них встреча двух лидеров уже будет победой.

Кроме того, через актуализацию подобных тем хотят снова актуализировать вопрос обмена нацистов на "Азовстали", которые стали слишком токсичными для киевской власти, пока они живы. Однако Россия придерживается своей позиции — либо плен, либо смерть, заключил военный эксперт.