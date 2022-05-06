Коротченко: планы Польши в отношении Украины несут опасность для России

Польский президент Анджей Дуда открыто заявил, что в скором времени границы Польши и Украины больше не будет. По его словам, украинцы и поляки должны проживать вместе, "строя общее счастье".

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал намерения Варшавы и отметил, что если планы Польши будут реализованы, то возрастут риски прямого столкновения ВС РФ и польской армии на территории Украины. Он подчёркивает, что одним из важных элементов плана Варшавы является введение бесполётной зоны с размещением систем ПВО и возможностью нанесения ударов по российской авиации.

"Думаю, что в Генеральном штабе Вооружённых Сил России есть на этот счёт соответствующие планы реагирования", — отметил Коротченко в беседе с "МК".

По его мнению, скорое завершение конфликта не входит в интересы США. Вашингтон осознаёт, что ВСУ будут разгромлены, поэтому пытается заменить украинскую армию польской.