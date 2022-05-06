Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко не исключает, что Россия, Белоруссия и Украина вместе будут воевать против коллективного Запада.

"Я вам скажу одну мысль, которая не покидает меня в последнее время. Вы знаете, мне кажется, ну такая шальная мысль, что, если так будет дальше вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы — Белоруссия, Россия и Украина, будут вместе воевать против вас. Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши", — заявил он в своём интервью.

Президент Белоруссии добавил, что подобные заявления польских политиков говорят о их намерении раздербанить Украину, а сами украинцы не смогут противостоять западным странам для сохранения целостности государства.

"То есть, в голове уже расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого позволить не может. Сами противостоять так называемым нынешним союзникам украинцы не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам — трём славянским народам, в том числе украинцам, придётся защищать целостность Украины", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Москва по определению не сможет проиграть в конфликте на Украине.