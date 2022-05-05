Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что Москва не сможет проиграть в конфликте на Украине. Однако, по мнению президента республики, России помогает лишь Минск.
"Целых 50 стран присоединились к объединённым войскам (Украины. — Прим. ред.)", — подчеркнул глава Белоруссии, слова которого приводит Associated Press.
Ранее Лукашенко прокомментировал ход военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине. По мнению президента, миссия затянулась. Однако президент отметил, что не разбирается в деталях проблемы.
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