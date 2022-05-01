Правительство Украины призвало Грузию напасть на Абхазию и Южную Осетию

Советник главы администрации Владимира Зеленского призвал Грузию воспользоваться "исторической возможностью занять Абхазию и Южную Осетию".

Провокационные заявления советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который во время интервью грузинскому изданию призвал Тбилиси вторгнуться в Абхазию и Южную Осетию, лишний раз показывают цинизм киевского режима. Подталкивая Грузию создать новый очаг напряжённости на границах России Киев надеется затянуть спецоперацию Вооружённых сил РФ, не считаясь с тем, сколько бед принесёт новая война на Кавказе.

Россия признала независимость Абхазии в 2008 году, и с тех пор гарантирует военную и экономическую безопасность страны. Арестович прекрасно осознаёт, что Москва будет вынуждена вмешаться в конфликт, и у Киева появится время для перегруппировки ВСУ и получения новой тяжёлой техники из стран НАТО.

Украина зря надеется, что Грузия решит жертвовать жизнями своих солдат ради киевского режима. Представитель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе отметил, что грузинские власти уже устали от заявлений Арестовича на эту тему. Тбилиси не собирается слушать ни его, ни других представителей правительства Украины.