В Кремле назвали провокационным заявление Арестовича о возможном захвате ПМР

Высказывание советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможности взятия Приднестровья под контроль ВСУ является провокационным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это достаточно провокационно. И это всё, что я могу сказать", — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее Арестович заявил, что украинские военные могли бы взять Приднестровье под контроль по просьбе Молдовы. По мнению советника, выполнение этой задачи не будет проблемой для ВСУ.

"Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно", — сказал Арестович.

В минувший понедельник, 25 апреля, в Приднестровье обстреляли из гранатомётов здание министерства госбезопасности. Затем появилась информация о взрывах на военном аэродроме под Тирасполем, а также на территории радиотелецентра в посёлке Маяк Григориопольского района. В связи с этими инцидентами Совбез ПМР ввёл "красный" уровень террористической опасности.

В среду МВД Приднестровья сообщило об обнаружении минувшей ночью в небе над селом Колбасна, где находится склад вооружений, беспилотников, запущенных с Украины. Утром 27 апреля это село обстреляли со стороны Украины.