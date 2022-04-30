Путин поручил выплатить ветеранам ВОВ в Донбассе по 10 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому власти РФ должны выплатить по 10 тысяч рублей инвалидам и участникам ВОВ, находящимся в ЛДНР и освобождённых регионах Украины. Соответствующий документ вступает в силу с субботы, 30 апреля.

"Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобождённых территориях Украины, в размере 10 000 рублей", — написали в указе, который опубликовали на сайте правой информации.

Также президент России распорядился единовременно выплачивать пять миллионов рублей при гибели и три миллиона рублей в случае ранения государственных служащих, которые находились в командировке в ЛДНР.

Ранее Путин подписал указ о материальной помощи родственникам погибших пограничников, которые служили на границе с Донбассом и Украиной в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру.