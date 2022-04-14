В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время в России будут внепланово проиндексированы пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты.

По словам Орешкина, ранее Министерство финансов России опубликовало данные за январь-март текущего года. Оказалось, что в первом квартале зафиксирован рекордный профицит бюджета.

"Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться", — сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".

Месяц назад президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 20 апреля подготовить предложения по поводу дополнительной индексации пенсий, МРОТ, соцвыплат, зарплат бюджетников и величины прожиточного минимума.

С 1 апреля в России на 8,6% выросли социальные пенсии. Индексация затронула четыре миллиона человек.