EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты

Общество

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время в России будут внепланово проиндексированы пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты.

В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты

По словам Орешкина, ранее Министерство финансов России опубликовало данные за январь-март текущего года. Оказалось, что в первом квартале зафиксирован рекордный профицит бюджета.

"Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться", — сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".

Месяц назад президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 20 апреля подготовить предложения по поводу дополнительной индексации пенсий, МРОТ, соцвыплат, зарплат бюджетников и величины прожиточного минимума.

С 1 апреля в России на 8,6% выросли социальные пенсии. Индексация затронула четыре миллиона человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Темы максим орешкин
Sberbank
Новости
В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты
В Польше рассказали о подготовке к войне с Россией
Житель Белгородской области получил ранение от обстрела ВСУ
ВС РФ ликвидировали наемника из США и подозревают его в содействии спецслужбам
В США отменили концерт Сабурова из-за шутки над активисткой в "крови"
Кадыров: жители Донбасса получили пятитысячные купюры от чеченских бойцов
Несчастную Чулпан Хаматову припёрли к стенке: "А вы достаточно раскаялись?"
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Ищенко заявил, что у России нет необходимости в мобилизации
Лолита выразила свою позицию по Украине: "Родина предала меня"
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Ирина Шлионская Поэт Дондок Улзытуев — потомок шаманов и пророк Ирина Шлионская Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова Игорь Буккер National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
Житель Белгородской области получил ранение от обстрела ВСУ
ВС РФ ликвидировали наемника из США и подозревают его в содействии спецслужбам
В США отменили концерт Сабурова из-за шутки над активисткой в "крови"
Кадыров: жители Донбасса получили пятитысячные купюры от чеченских бойцов
Несчастную Чулпан Хаматову припёрли к стенке: "А вы достаточно раскаялись?"
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Лолита выразила свою позицию по Украине: "Родина предала меня"
Ищенко заявил, что у России нет необходимости в мобилизации
Поэт Дондок Улзытуев — потомок шаманов и пророк
В Италии художника обвинили в нацизме за карикатуру на Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников