Путин подписал указ о выплатах семьям погибших пограничников

Президент РФ Владимир Путин подписал приказ согласно которому семьи погибших пограничников, которые во время спецоперации несли службу на границе с Украиной и ЛДНР, получат государственную финансовую помощь в размере 5 миллионов рублей.

Если сотрудник пограничных войск, охраняющий границу РФ, которая примыкает к территории проведения спецоперации был ранен, ему также полагается выплата в размере 3 миллионов рублей.

"Военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей", — говорится в документе.

Отмечается, что государственная финансовая помощь будет выплачиваться единоразово, указ вступает в силу с момента его подписания.