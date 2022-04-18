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Автор Елена Ивченко

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших пограничников

Политика

Президент РФ Владимир Путин подписал приказ согласно которому семьи погибших пограничников, которые во время спецоперации несли службу на границе с Украиной и ЛДНР, получат государственную финансовую помощь в размере 5 миллионов рублей.

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших пограничников

Если сотрудник пограничных войск, охраняющий границу РФ, которая примыкает к территории проведения спецоперации был ранен, ему также полагается выплата в размере 3 миллионов рублей.

"Военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей", — говорится в документе.

Отмечается, что государственная финансовая помощь будет выплачиваться единоразово, указ вступает в силу с момента его подписания.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин
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