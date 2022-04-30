Антонов: Кирби запятнал честь мундира и опустился до "площадных оскорблений"

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что "опустившийся до площадных оскорблений" пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби запятнал честь мундира американского офицера. При этом в сообщении не уточняется, о каких конкретно словах Кирби идёт речь.

Как подчеркнул Антонов, представители американских властей предпочитают не замечать "преступления киевского режима" и основываются на "похабной лжи" в обвинениях в адрес России.

"Ощущение таково, что американские власти не заинтересованы в прекращении огня. Главное для Дж. Кирби и ему подобных — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений", — заявил посол.

Кроме того, как уточнил Антонов, Кирби не может не отдавать себе отчёт в том, насколько провокационные заявления он делает. Посол подчеркнул, что пресс-секретарю американского военного ведомства, как никому должна быть известна "значимость слова".