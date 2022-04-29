По мнению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, президент РФ Владимир Путин не должен быть приглашён на саммит G20.
Кирби считает, что действия Путина привели к изоляции России, и его также следует изолировать от остального мира.
"Он изолировал Россию своими собственными действиями и должен продолжать оставаться изолированным международным сообществом", — заявил Кирби, которого цитирует Newsweek.
Пресс-секретарь Пентагона считает, что из-за российской спецоперации на Украине нельзя относиться к РФ как обычно, как будто всё в порядке вещей. Кирби призвал заставить Путина "страдать от последствий своих шагов на Украине".
Ранее лидер Индонезии Джоко Видодо проинформировал мировую общественность о приглашении на заседание G20 и Путина, и украинского президента Владимира Зеленского.
В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ пока нет чёткой позиции по поводу приглашения на саммит "Большой двадцатки".
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.