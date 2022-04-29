Пресс-секретарь Пентагона Кирби требует не приглашать Путина на саммит G20

По мнению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, президент РФ Владимир Путин не должен быть приглашён на саммит G20.

Кирби считает, что действия Путина привели к изоляции России, и его также следует изолировать от остального мира.

"Он изолировал Россию своими собственными действиями и должен продолжать оставаться изолированным международным сообществом", — заявил Кирби, которого цитирует Newsweek.

Пресс-секретарь Пентагона считает, что из-за российской спецоперации на Украине нельзя относиться к РФ как обычно, как будто всё в порядке вещей. Кирби призвал заставить Путина "страдать от последствий своих шагов на Украине".

Ранее лидер Индонезии Джоко Видодо проинформировал мировую общественность о приглашении на заседание G20 и Путина, и украинского президента Владимира Зеленского.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ пока нет чёткой позиции по поводу приглашения на саммит "Большой двадцатки".