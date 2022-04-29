Захарова назвала ситуацию с отменой концерта "Би-2" "казусом исполнителя"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с решением группы "Би-2" отменить концерт в Омске за несколько минут до выступления из-за патриотического баннера с символикой "Z".

В четверг, 28 апреля музыкальная группа "Би-2" отменила свой концерт в омском спорткомплексе "Красная звезда" из-за того, что организаторы вывесили в зале баннер "Zа Президента". Представители группы и сами музыканты пока никак не высказались по поводу случившегося.

"Вся эта история вокруг "Би-2" — казус исполнителя, уверена", — сообщила Захарова.

Она не увидела в данном инциденте "ни идеологии, ни политики" и призвала не перенимать у Запада "культуру отмены".

Представитель МИД призвала

"… всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И ещё. Любить друг друга".

Неделю назад стало известно, что в группе "Би-2" начался раскол из-за разных взглядов на спецоперацию на Украине. Музыкальный коллектив решил прекратить сотрудничество со своим постановщиком из-за его споров в соцсетях с украинцами.