Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"

Группа "Би-2" отменила концерт, который в четверг должен был пройти в Омске. Причиной стал баннер в поддержку президента России.

О том, что концерт не состоялся, сообщило омское издание Om1. ru. По его информации, музыканты не захотели выступать под баннером в поддержку президента России.

По словам источника издания, артисты завесили баннер "Zа Президента". При этом другие баннеры у них вопросов не вызвали. После того, как баннер всё же открыли, группа отменила концерт.

Информацию о баннере подтвердил первый заместитель министра Омской области по делам молодёжи Иван Колесник. Он рассказал, что баннер "Zа президента" был закрыт чёрной тканью тайком, ночью, без какого-либо согласования. Попытки договориться с организаторами концерта успеха не имели. В результате, по словам Колесника, группа выступать отказалась.

Представители группы и сами музыканты произошедшее пока никак не прокомментировали.