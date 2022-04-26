Рогозин о Зеленском: "клоунский Наполеон" оказался обидчивым и злопамятным

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "обидчивости и злопамятности". По его словам, "киевская хунта" во главе с лидером Незалежной пытается уничтожить неугодных.

Так Рогозин отреагировал на новость о готовящемся покушении на российских журналистов, которое успели предотвратить сотрудники ФСБ.

"Этот клоунский Наполеон оказался обидчивым и злопамятным в отношении российских журналистов. Киевская фашистская хунта переродилась в террористическую организацию, физически подавляющую другое мнение и заказывающую уничтожение неугодных журналистов, в том числе и иностранных", — заявил глава "Роскосмоса".

Рогозин подчеркнул, что к власти "фашистская хунта" пришла нечестным путём, учинив госпереворот в 2014 году.