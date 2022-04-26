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Автор Екатерина Широкова

Володин о покушении на журналистов: Украина стала террористическим государством

Политика

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в террористическое государство и миру пора это признать. По словам политика, Киев перешёл к терактам против граждан других стран.

Володин о покушении на журналистов: Украина стала террористическим государством

Так политик прокомментировал новость о готовящемся покушении на российских журналистов, которое предотвратили спецслужбы РФ. Кроме того, спикер Госдумы сообщил, что кроме Владимира Соловьёва, в "списке" находились ещё несколько медийных личностей:

  • Маргарита Симоньян,
  • Дмитрий Киселёв,
  • Евгения Попова,
  • Ольга Скабеева,
  • Тигран Кеосаян.

"Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны", — заявил Володин.

Кроме того, политик подчеркнул, что Россия, как нельзя вовремя начала спецоперацию на Украине.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы украина вячеслав володин владимир соловьёв маргарита симоньян
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