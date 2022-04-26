Володин о покушении на журналистов: Украина стала террористическим государством

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в террористическое государство и миру пора это признать. По словам политика, Киев перешёл к терактам против граждан других стран.

Так политик прокомментировал новость о готовящемся покушении на российских журналистов, которое предотвратили спецслужбы РФ. Кроме того, спикер Госдумы сообщил, что кроме Владимира Соловьёва, в "списке" находились ещё несколько медийных личностей:

Маргарита Симоньян,

Дмитрий Киселёв,

Евгения Попова,

Ольга Скабеева,

Тигран Кеосаян.

"Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны", — заявил Володин.

Кроме того, политик подчеркнул, что Россия, как нельзя вовремя начала спецоперацию на Украине.