Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в террористическое государство и миру пора это признать. По словам политика, Киев перешёл к терактам против граждан других стран.
Так политик прокомментировал новость о готовящемся покушении на российских журналистов, которое предотвратили спецслужбы РФ. Кроме того, спикер Госдумы сообщил, что кроме Владимира Соловьёва, в "списке" находились ещё несколько медийных личностей:
"Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны", — заявил Володин.
Кроме того, политик подчеркнул, что Россия, как нельзя вовремя начала спецоперацию на Украине.
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