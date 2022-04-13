Никита Михалков без купюр расскажет об "элите", бежавшей из России

С момента начала военной специальной операции на Украине немало так называемой элиты сбежало из России за границу.

И вот Никита Михалков в очередном выпуске программы "Бесогон ТВ" намерен без купюр рассказать о такой "элите", бежавшей из страны.

В новом выпуске авторской программы, под названием "Эффект "Титаника", Михалков предлагает побеседовать о том, кто и как понимает как слово и как явление понятие "патриотизм".

Да и понимают ли вообще они это слово "элита"? И к чему может привести непонимание его значения? Кем сегодня оказались "пассажиры первого класса"? Почему они так "испугались" и что же спасают? Именно такой круг вопросов поднимет команда программы, анонсируя очередной выпуск.

Помимо этого, Михалков поговорит о том, кому стали неугодны Александр Пушкин и Антон Чехов и с чем останется мир без нашей культуры. И, самое главное, кому будет нужен такой мир? Через сколько мировой гуманизм устанет от тотальной лжи, фальсификаций и спекуляций на них?

В эфире программа "Бесогон ТВ" выйдет в пятницу, 15 апреля, пишет Царьград.