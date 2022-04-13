Жители РФ отказываются идти на концерты Макаревича после его оскорблений

В России начали отменять концерты солиста группы "Машина времени" Андрея Макаревича после того, как он высказался в защиту покинувших страну звёзд и с пренебрежением отнёсся к простым россиянам.

После начала российской спецоперации на Украине российские знаменитости массово начали покидать родину, уезжая кто в Израиль, кто в Прибалтику или на Бали. Многие россияне посчитали спешно уехавших звёзд предателями. Андрей Макаревич, напротив, встал на их защиту, пишет 5-tv.ru.

"Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, ***. Потому что Россия — они, а не вы", — заявил оy.

После этого высказывания популярность лидера "Машины времени" в России резко упала. В Белгороде был отменён его концерт, о чём сообщили в областном Управлении физической культуры и спорта. Мероприятие с участием Макаревича было отменено после того, как на певца поступила жалоба от местных жителей, напомнивших администрации о его оскорблениях в адрес жителей РФ.

Сам Макаревич попытался оправдаться, что, мол, своими словами он никого не желал обидеть. При этом отмену своего концерта в Белгороде артист предпочёл не комментировать.

Макаревич в данный момент живёт в Израиле вместе со своей молодой супругой и недавно появившимся на свет малышом.