Завершившийся "боевой ничьей" первый тур президентских выборов во Франции — Эммануэль Макрон набрал чуть больше голосов, чем Марин Ле Пен — побудил экс-премьера Бельгии высказаться о "союзниках Путина".
Ги Верхофстадт в соцсетях, комментируя итоги голосования французов написал, что, хотя Макрон и выиграл первый раунд, "настоящая битва только началась":
"В ближайшие две недели надо союзников Путина держать подальше от Елисейского дворца. Две недели для укрепления свободы, равенства и братства Франции против авторитаризма и ненависти".
Это заявление удивило Марию Захарову, которая задала логичный вопрос:
"Хоть что-то в мире без нас может произойти? — написала официальный представитель МИД РФ в своём Telegram-канале. — Вот же как. Везде успеваем. И это в состоянии глубочайшей "изоляции".
К слову, итоги первого тура президентских выборов не устроили самих французов. И явно не "русский след" вывел их на акции протеста.
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