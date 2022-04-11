Везде успеваем: Захарова о "союзниках Путина" на выборах во Франции

Завершившийся "боевой ничьей" первый тур президентских выборов во Франции — Эммануэль Макрон набрал чуть больше голосов, чем Марин Ле Пен — побудил экс-премьера Бельгии высказаться о "союзниках Путина".

Ги Верхофстадт в соцсетях, комментируя итоги голосования французов написал, что, хотя Макрон и выиграл первый раунд, "настоящая битва только началась":

"В ближайшие две недели надо союзников Путина держать подальше от Елисейского дворца. Две недели для укрепления свободы, равенства и братства Франции против авторитаризма и ненависти".

Это заявление удивило Марию Захарову, которая задала логичный вопрос:

"Хоть что-то в мире без нас может произойти? — написала официальный представитель МИД РФ в своём Telegram-канале. — Вот же как. Везде успеваем. И это в состоянии глубочайшей "изоляции".

К слову, итоги первого тура президентских выборов не устроили самих французов. И явно не "русский след" вывел их на акции протеста.