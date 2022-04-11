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Во Франции недовольные итогами первого тура выборов вышли на улицы

Мир

Министерство внутренних дел Франции объявило первые результаты первого тура президентских выборов.

Во Франции недовольные итогами первого тура выборов вышли на улицы

Согласно представленным данным, действующий президент Эммануэль Макрон лидирует в голосовании с 27,35 % голосов против 23,97 % Ле Пен после подсчета 97 % бюллетеней.

Третье место занимает левоцентрист Жан-Люк Меланшон с 21,70 % голосов.

Поскольку ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов, 24 апреля состоится второй тур голосования. В нём "схлестнутся" Макрон и Ле Пен.

Французы недовольны

Недовольные итогами первого тура президентских выборов во Франции люди вышли на улицы с файерами и плакатами.

  • Против пытавшихся навести порядок полицейских в Лионе использовали фейерверки.
  • В Ренне демонстранты стали возводить баррикады.

Подлили масла в огонь "провалившиеся" кандидаты:

  • занявший по итогам первого тура третье место Жан-Люк Меланшон, призвавший избирателей "не давать ни единого голоса Марин Ле Пен";
  • Эрик Земмур, занимающий четвертое место с 6,86 % голосов, призвал избирателей высказаться в пользу Ле Пен, призвав "французов сделать все возможное, чтобы заблокировать Макрона".

Напомним, рейтинг действующего президента Франции устремился вниз после сообщений о том, что в мариупольском котле на Украине, вероятно, застряли кадровые офицеры французской армии. Об этом подробнее — здесь.

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Куратор: Любовь Степушова
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Во Франции недовольные итогами первого тура выборов вышли на улицы
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