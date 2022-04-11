Во Франции недовольные итогами первого тура выборов вышли на улицы

Министерство внутренних дел Франции объявило первые результаты первого тура президентских выборов.

Согласно представленным данным, действующий президент Эммануэль Макрон лидирует в голосовании с 27,35 % голосов против 23,97 % Ле Пен после подсчета 97 % бюллетеней.

Третье место занимает левоцентрист Жан-Люк Меланшон с 21,70 % голосов.

Поскольку ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов, 24 апреля состоится второй тур голосования. В нём "схлестнутся" Макрон и Ле Пен.

Французы недовольны

Недовольные итогами первого тура президентских выборов во Франции люди вышли на улицы с файерами и плакатами.

Против пытавшихся навести порядок полицейских в Лионе использовали фейерверки.

В Ренне демонстранты стали возводить баррикады.

Подлили масла в огонь "провалившиеся" кандидаты:

занявший по итогам первого тура третье место Жан-Люк Меланшон, призвавший избирателей "не давать ни единого голоса Марин Ле Пен";

Эрик Земмур, занимающий четвертое место с 6,86 % голосов, призвал избирателей высказаться в пользу Ле Пен, призвав "французов сделать все возможное, чтобы заблокировать Макрона".

Напомним, рейтинг действующего президента Франции устремился вниз после сообщений о том, что в мариупольском котле на Украине, вероятно, застряли кадровые офицеры французской армии. Об этом подробнее — здесь.