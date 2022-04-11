Министерство внутренних дел Франции объявило первые результаты первого тура президентских выборов.
Согласно представленным данным, действующий президент Эммануэль Макрон лидирует в голосовании с 27,35 % голосов против 23,97 % Ле Пен после подсчета 97 % бюллетеней.
Третье место занимает левоцентрист Жан-Люк Меланшон с 21,70 % голосов.
Поскольку ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов, 24 апреля состоится второй тур голосования. В нём "схлестнутся" Макрон и Ле Пен.
Недовольные итогами первого тура президентских выборов во Франции люди вышли на улицы с файерами и плакатами.
Подлили масла в огонь "провалившиеся" кандидаты:
Напомним, рейтинг действующего президента Франции устремился вниз после сообщений о том, что в мариупольском котле на Украине, вероятно, застряли кадровые офицеры французской армии. Об этом подробнее — здесь.
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