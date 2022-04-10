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Автор Ольга Лебедева

От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции

Мир

Затягиваемая российскими войсками петля вокруг территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где засели бойцы неонацистского батальона Азов*, в последние дни стала едва ли не центром внимания для ряда европейских политиков, которые вдруг озаботились судьбой оказавшихся в котле боевиков.

От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции

Из разных стран к российским военным летят призывы организовать гумкоридоры, по которым бойцы могли бы выйти из окружённого завода. Предпринимались также попытки вывезти боевиков по воздуху, но полдюжины украинских вертолетов были сбиты российскими войсками.

"Эти самоубийственные попытки добраться до окруженных нацистских элементов в Мариуполе могут привести только к выводу, что там находятся какие-то чрезвычайно важные личности, — пишет издание InfoBrics. — Вопрос в том, кто они и кому они настолько важны, что украинская сторона готова отправить несколько вертолетов практически на верную смерть, лишь бы не допустить их захвата?"

Думается, что объяснение надо искать в просочившейся в прессу информации о том, что в "Азовстали" находятся не только "азовцы*" но и несколько офицеров из стран НАТО и нейтральной Швеции. Это подтверждают многочисленные сообщения о том, что во время операций в Мариуполе была найдена атрибутика французского иностранного легиона:

  • тёмно — красные береты французского спецназа, личные вещи солдат, форма и знаки различия французских офицеров, в том числе тех, которые ранее проводили операции в африканской Мали, одной из многочисленных экс-колоний Франции.

Макрон паникует

После появления информации о том, что французские военнослужащие принимают участие "в битве за Мариуполь" на стороне батальона "Азов*", рейтинг президента Макрона упал практически сразу. И это за несколько дней до президентских выборов во Франции.

На сегодня, по данным социологов, рейтинг одобрения действующего президента составляет 51%, в то время как 49% избирателей поддерживают его главную — и давнюю — соперницу Марин Ле Пен.

Французские легионеры в Мариуполе

 

Специализирующийся на исследованиях конфликтов телеканал WarGonzo так прокомментировал новость:

"Мы не знаем точного количества французских легионеров, заблокированных вместе с "Азовом" в городе. Однако, судя по тому, как активно Макрон муссирует тему собственного "гуманитарного коридора", французских солдат там может быть очень много. И, возможно, не только наемники, но и действующие военнослужащие".

И это притом, что ранее командир французского иностранного легиона генерал Ален Лар публично пообещал суровое наказание любому военнослужащему за участие в боях на Украине.

"Легионер — это французский солдат, который служит только Франции”, — сказал Лардет.

В равной мере это его предупреждение относилось и к иностранцам, завербовавшимся служить Пятой Республике.

По данным французского радио RTL, около 700 украинцев служили в 9000-тысячном LE Corps в конце февраля, когда началась российская спецоперация.

  • Из них, по крайней мере, 25 солдат покинули часть без разрешения в начале марта и не вернулись.
  • Еще 14 были задержаны при попытке покинуть страну в военной форме. С бронежилетами.

Причём тут лично Макрон?

По данным WarGonzo, киевский режим направил вертолеты для эвакуации иностранных солдат, "застрявших" в котле в Мариуполе, в том числе и по личной просьбе французского лидера, боящегося, что французских легионеров там "найдут". В таком случае его рейтинги могут окончательно рухнуть и на новом президентском сроке можно будет поставить крест.

Опрос IFOP (Французский институт общественного мнения) показал, что

  • 30% опрошенных считают, что российские войска вошли на Украину "для защиты русскоязычного населения от почти десятилетних репрессий со стороны украинских военных",
  • 10% уверены, что "Киевом сейчас управляет хунта, контролируемая неонацистами".

"Такие цифры весьма тревожны для Макрона и все более бессильных либеральных элит Франции, — пишет InfoBrics. — Впервые за десятилетия в политическом курсе Франции может произойти тектонический сдвиг, последствия которого, скорее всего, будут глобальными и долгосрочными. По иронии судьбы, это может быть результатом опрометчивого решения двух десятков человек, которые даже не являются гражданами Франции, поскольку скандал вполне может подтолкнуть электорат в пользу Ле Пен".

*запрещённый в России националистический батальон

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