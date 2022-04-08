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Автор Елена Былкина

Собчак рассталась с квартирой в престижном районе Москвы

Политика

Ксения Собчак, которая обосновалась в Израиле, продала шикарную квартиру в столице за 10,3 миллионов долларов.

Собчак рассталась с квартирой в престижном районе Москвы

Как сообщает "РЕН ТВ" журналистка рассталась с московской с элитной недвижимостью. Квартиру, расположенную в дорогом жилом комплексе, она продала за 10,3 миллионов долларов.

На момент реализации жилья с учётом волатильности курса доллара квартиру оценили почти в один миллиард рублей. Если бы телеведущая повременила, то сумела бы продать собственность только за 784 миллиона 860 тысяч рублей, так как курс доллара заметно снизился.

Объектом купли-продажи стала недвижимость звезды в Хамовниках. К квартире прилагались два участка для парковки авто (машиноместа). Сделку можно считать выгодной, так как Собчак купила данную квартиру в 2019 году за 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант прибыл в Москву с целью продать свою недвижимость. Шоумен перевёз семью в Израиль. Там же сейчас проживают Алла Пугачёва и Максим Галкин. Массовый отъезд знаменитостей за рубеж начался после начала спецоперации на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы финляндия иван ургант алла пугачёва максим галкин владимир зеленский
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