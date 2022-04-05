Ургант вернулся в Москву, чтобы продать элитную недвижимость

Появилась информация о том, что Иван Ургант приехал в столицу России из Израиля, чтобы выгодно реализовать своё московское имущество.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, телеведущий пытается выручить средства от продажи своей столичной недвижимости.

"Он уже провел пару переговоров о возможности продажи загородного дома в Горках 10 и апартаментов в Москва-Сити. Одновременно, идут переговоры о возможности покупки жилья в Израиле", — пишет Телеграм-канал.

У Урганта уже есть израильское гражданство и распространяются слухи о том, что он пытается получить иностранное гражданство для своей жены и дочерей.

У Ксении Собчак иные сведения по поводу целей визита Урганта в Москву. Она заявляла, что Ургант ведёт переговоры с Константином Эрнстом о возвращении на Первый канал.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Ивана Урганта патриотом. Он отметил, что нельзя поспешно определять в пятую колонну тех людей, которые не поняли или испугались после начала спецоперации на Украине.

Ранее певица Ольга Кормухина предложила поменять название шоу Урганта на "Вечерний патриот".