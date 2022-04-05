Певица Кормухина предложила поменять название шоу Урганта

По словам исполнительницы Ольги Кормухиной, шоу телеведущего Ивана Урганта должно быть переименовано после того, как о нём высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Ургант улетел из России в Израиль 11 марта, вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Многим его поклонникам показалось, что ведущий попросту сбежал по примеру многих других звёзд.

Отъезд Урганта за границу прокомментировал даже Дмитрий Песков, по мнению которого покинувшие России знаменитости не являются врагами и предателями, потому что они просто не полностью поняли происходящие политические события. А про Урганта Песков сказал отдельно. Пресс-секретарь президента отметил, что давно знаком с шоуменом и его точно не стоит считать предателем из-за того, что он ненадолго уехал в Израиль.

После этого Кормухина сыронизировала насчёт переименования шоу Урганта.

"С нетерпением ждем в эфире программу: "Вечерний патриот"!" — написала певица в своём Telegram.

Что касается Ивана Урганта, он вернулся в Москву 25 марта, но пока о выходе новых выпусков его шоу на Первом канале речи не идёт.