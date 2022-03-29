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Автор Игорь Рябов

Мединский заявил о нежелании РФ подвергать военному риску Киев

Политика

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску, поэтому делает шаги по урегулированию конфликта.

Мединский заявил о нежелании РФ подвергать военному риску Киев

Во вторник, 29 марта в Турции прошли российско-украинские переговоры. По итогам встречи Мединский сказал, что Москва сделала два шага по снижению напряжённости, один из которых — деэскалация на киевском и черниговском направлениях.

"Не хотим подвергать этот город (Киев. — Прим. ред.) дополнительному риску", — сказал он в эфире RT.

Помощник президента РФ пояснил, что речь не идёт о полном прекращении огня.

На переговорах в Турции украинская сторона пообещала, что Украина не будет вступать в военные союзы и размещать на своей территории иностранные базы. Также Киев готов отказаться от возвращения Крыма и Донбасса силовым путём. При этом Россия не будет против, если Украина вступит в Евросоюз. Мединский не исключил, что после проработки договора можно будет говорить о возможной встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обещаниям Украины на переговорах нельзя верить, поскольку за последние семь лет она доказала свою недоговороспособность.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы турция украина денис пушилин владимир путин владимир зеленский владимир мединский
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