Мединский: Киев откажется от стремления вернуть Крым военным путем

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что предложения Киева предполагают отказ от идеи завоевать Крым и вернуть его в состав страны. Кроме того, сейчас Украина разрабатывает список стран, которые будут гарантом ее безопасности на мировой арене. Мединский добавил, что официальный Киев собирается сделать государство постоянно нейтральным, защитой которого станут эти самые международно-правовые гарантии. Они не распространяются на территории Донбасса и Крыма.

Ранее сегодня в Стамбуле в дворце Долмабахче прошли переговоры между РФ и Украиной. По их результатам, Россия делает несколько шагов назад для деэскалации в стране.