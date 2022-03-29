Глава ДНР Пушилин призвал не верить Украине на переговорах

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обещаниям Украины на переговорах нельзя верить, поскольку она неоднократно доказывала свою недоговороспособность.

Так Пушилин прокомментировал журналистам итоги переговоров представителей РФ и Украины в Турции.

"Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна", — подчеркнул Пушилин.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сомнения в результативности российско-украинских переговоров и призвал закончить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, итогом которой будет "захват Киева".