Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обещаниям Украины на переговорах нельзя верить, поскольку она неоднократно доказывала свою недоговороспособность.
Так Пушилин прокомментировал журналистам итоги переговоров представителей РФ и Украины в Турции.
"Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна", — подчеркнул Пушилин.
В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сомнения в результативности российско-украинских переговоров и призвал закончить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, итогом которой будет "захват Киева".
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