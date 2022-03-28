Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ

Израильский политолог Яков Кедми рассказал, что заставит НАТО в конечном итоге выполнить требования России по безопасности.

В интервью болгарскому журналисту Велизару Енчеву военно-политический эксперт выразил уверенность, что у НАТО есть всего два пути: либо добровольно "пойти на уступки Москве", либо сделать то же самое, но "по принуждению".

Кедми считает, что Россия поставила перед собой глобальную цель — переформатировать мировой порядок, устранив гегемонию США — не сегодня. Просто начать её реализовывать раньше Москва не могла из-за слабости национальной экономики. Но подготовка велась, начиная с нулевых годов.

По словам экс-руководителя израильской спецслужбы "Натив", теперь у России есть все три составляющих, при помощи которых она разрушит однополярный мир:

её (российская) экономика устойчива к давлению извне;

стратегическое превосходство над Вашингтоном очевидно;

внутриполитическая стабильность достигнута.

"Обеспечив надежные тылы, руководство РФ начало диалог с Вашингтоном об установлении многополярного мира. В частности, Владимир Путин призвал НАТО вернуться к границам 1997 года и вывезти из Европы американское ядерное оружие, а также закрыть вопрос о принятии в Североатлантический альянс Украины и Грузии. Пока эти требования не удовлетворены. Но у России есть военно-технические методы воздействия, и она готова их применить", — говорит Кедми, отмечая, что союзником Москвы, разделяющим её убеждённость в необходимости переформатирования мира, превращения его в многополярный, выступает Пекин, которому тоже надоело доминирование Вашингтона.