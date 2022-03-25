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Автор Николай Ткаченко

Митрахович назвал единственный способ для Европы отказаться от российского газа

Политика

Единственным вариантом отказа Европы от российского газа станет обвал собственной промышленности. Такое заявление сделал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с "Пятым каналом".

Митрахович назвал единственный способ для Европы отказаться от российского газа

Так он прокомментировал соглашение, достигнутое между США и Евросоюзом, на поставку не менее 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в 2022 году с целью снижения их зависимости от российского голубого топлива.

Эксперт заметил, что это количество составляет всего лишь десятую часть от поставок из России (около 150 миллиардов кубометров). Поэтому полностью заменить российский газ американским не удастся.

Помимо этого, количество свободного СПГ в мире ограничено, и для его покупки нужно постоянно побеждать в "ценовой дуэли" с азиатскими странами.

Отказаться от российского газа Европе будет тяжело, считает собеседник канала. И главный рецепт, если она этого хочет, по его мнению, здесь в том, чтобы обвалить свою промышленность.

В таком случае не придётся тратить энергоресурсы, но возникает вопрос: где брать рабочие места и на чём зарабатывать, заключил Митрахович.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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