Немецкий политолог назвал срок, когда решится вопрос с Украиной

Газопровод "Северный поток-2" рано списывать со счетов. Он никуда не делся, и тема его запуска выйдет на повестку дня уже достаточно скоро. А украинский вопрос будет закрыт до конца года. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.

Эксперт считает, что это случится, как только Европа наиграется в санкции, "покрутит мышцами и оглянется".

Аналитик предположил, что об этом мы услышим уже скоро, а реальные подвижки можно ожидать к концу текущего года. Примерно тогда же, по мнению политолога, решится и вопрос с Украиной. Причём в нынешнем виде её не останется, страна будет разделена, добавил Сосновский.

"К этому времени украинский вопрос будет закрыт делением на западную часть под протекторатом Польши, Венгрии, вероятно, Словакии и Чехии. Остальная часть Украины вернется в братский славянский союз", — написал он в своём Telegram-канале.

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