Депутатам "Единой России" ограничили самовольный выезд из РФ

Парламентариям Госдумы РФ от партии "Единая Россия" запретили уезжать из страны без позволения руководителя фракции Владимира Васильева. При этом выяснилось, что данную меру ввели несколько месяцев назад, заявил глава Центрального исполнительного комитета организации Александр Сидякин.

"Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев", — подчеркнул российский политик, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее члены ГД сформировали комиссию по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Председателем назначили депутата Василия Пискарёва. Как подчеркнули в парламенте, Запад хочет организовать конфликт между Москвой и её союзниками, а также запустить "цветные революции" по примеру Белоруссии и Казахстана.