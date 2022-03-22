В МИД РФ возмутились высказываниями США о применении химоружия на Украине

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, предположения США о намерениях России якобы применить на Украине биологическое и химическое оружие являются ложью и "злонамеренными инсинуациями".

"У нас ни того, ни другого нет. То, что американцы говорят, — это злонамеренные инсинуации. Мы их слышим постоянно, и мы на них даём уже долгое время исчерпывающие ответы. Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя", — заявил Рябков на пресс-конференции после встречи в Госдуме с депутатами фракции "Единая Россия".

Ранее Рябков подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном подошли к грани разрыва по вине последнего. И теперь их дальнейшее развитие, по словам представителя МИД РФ, будет зависеть от решений и шагов США.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.