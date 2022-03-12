Антонов об обвинениях США в адрес РФ по химоружию: "Грош цена таким заявлениям"

У американской стороны нет никаких доказательств того, что Россия якобы намерена применить биологическое или химическое оружие на территории Украины, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам представителя дипмиссии, дезинформация вокруг этой темы — очередная попытка демонизировать Россию.

"Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну", — цитирует посольство слова Антонова в официальном Telegram-канале.

Как подчеркнул Антонов, Россия предоставила все доказательства того, что на Украине действительно шли разработки биологического и химического оружия. В том числе и велась работа с опасными патогенами.

"Там детально изложены сценарии возможного использования токсичных химикатов украинскими радикалами, подготовленные под контролем представителей американских спецслужб. Наша страна в отличие от США ещё в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт документально подтверждён ОЗХО. Спорить с этим бессмысленно", — резюмировал Антонов.

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