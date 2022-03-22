В посольстве РФ опровергли сообщения СМИ США о "фильтрационных лагерях"

Американской прессе стоило бы сконцентрироваться на преступлениях ВСУ, а не распространять дезинформацию, заявили в посольстве РФ в США. Представительство опровергло публикуемую информацию о создании "фильтрационных лагерей" на территории Мариуполя.

Как подчеркнули в дипмиссии, непрофессионализм и ложь в заявлениях американской прессы, уже переходит все границы.

"Подчёркиваем: в данном случае речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий", — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале. — "Мирному населению никаких преград российские военные не создают, а помогают остаться живыми, обеспечивают продуктами питания и медикаментами".

В посольстве уточнили, что задержания фашистов и националистов — в интересах самой Украины. И во избежание диверсионных операций, тщательный досмотр просто необходим.