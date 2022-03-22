В Киеве посоветовали Зеленскому поднять белый флаг: "Целее будем"

Чтобы Украина смогла сохранить целостность и действующие границы, президенту Незалежной Владимиру Зеленскому нужно поднять белый флаг, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По мнению политика, действующий лидер Украины неотступно следует советам западных властей, что усугубляет положение страны.

"Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и её целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства. Сейчас же Зеленский, продолжая выполнять приказы англо-саксонсов и американцев", — пояснил Журавко в беседе с РИА Новости.

По мнению экс-депутата, именно западные "коллеги" толкают Зеленского на разрушение целостности Незалежной. Кроме того, Киев использует граждан как "пушечное мясо", не заботясь о народе и подставляя его "под удар".