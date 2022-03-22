Президент США Джо Байден заявил, что у американских властей никогда не было и нет биологического и химического оружия в Европе. По словам лидера нации, именно Россия изучает возможно применить запрещённое конвенцией вооружение.
"Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую", — заявил Байден, выступая на посвящённой ситуации вокруг Украины встрече с представителями бизнеса.
Как подчеркнул президент США, "предположения" российской стороны о том, что на Украине есть украинские биолаборатории, также говорят о намерениях Москвы.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экс-советника Дональда Трампа, который подтвердил наличие биолабораторий США в странах Европы. Кроме того, политик подчеркнул, что российская спецоперация на Украине исключительно оборонительная и иностранные СМИ по "указке" Белого дома запустили дезинформационную кампанию.
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