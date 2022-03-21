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Автор Игорь Буккер

Экс-советник Трампа подтвердил наличие биолабораторий на Украине

Мир

Спецоперация по защите Донбасса - исключительно оборонительная, а большинство граждан США не получают объективной информации о происходящем на Украине. Так утверждает американский политтехнолог и бывший консультант президента Дональда Трампа.

В эфире телеканала Real America's Voice известный политический консультант Роджер Стоун, который с 1970-х годов работал над кампаниями таких видных политиков от Республиканской партии США, как Ричард Никсон, Рональд Рейган и Дональд Трамп заявил: "Украина вряд ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ. На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ. Путин действует оборонительно, он не действует наступательно. Но вы не прочтете об этом в мейнстримных СМИ".

Бывший советник Трампа упрекнул американских политиков в лицемерии, когда они говорят, что защищают не Украину, а демократию.

"Сразу после победы на выборах Зеленский арестовал кандидата от оппозиционной партии, саму партию объявил незаконной и закрыл три телеканала, которые критиковали позицию правительства. Это не похоже на демократию", — подчеркнул Роджер Стоун.

Как пишут "Известия", член палаты представителей США и сторонница Трампа Марджори Тейлор Грин высказалась против покупки на деньги американских налогоплательщиков оружия для украинских нацистов, которые пытают собственный народ.

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Автор: Игорь Буккер, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша война россия донбасс украина дональд трамп владимир путин
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