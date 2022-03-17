НАТО виновато: иностранная пресса о военной операции на Украине

На фоне оголтелой русофобии и антироссийской пропаганды в западных СМИ иногда появляются трезвые оценки специальной операции России на Украине.

В современных военных конфликтах всегда широко применяют информационно-психологические операции не только для защиты своих граждан от фейков, но и для контроля общественного мнения в третьих странах. Специальная операция ВС РФ не является исключением. В западных изданиях прогнозируемо осуждается Кремль и восхваляется Киев, выставляемый жертвой, но иногда попадается и трезвая оценка всего происходящего.

Экс-глава объединённого командования штабов ВС США Мартин Дэмпси и экс-офицер морпех Скотт Риттер рассуждают о причинах решения президента Владимира Путина начать военную операцию. Как и подобает экс-военным, офицеры во всём винят недостаточную милитаризацию стран НАТО.

Дэмпси убеждён, что Москва не рискнула бы пересечь украинскую границу, если бы не уязвимость Блока, которая растёт с каждым днём. Риттер же, напротив, полагает, что это НАТО спровоцировал Россию. Если Альянс и дальше будет наращивать силы на границах РФ, участь Украины может ждать и другие страны. Причём России не понадобится оккупация — достаточно нивелировать военную мощь, накопленную вблизи границ РФ.

Также офицер отмечает, что сейчас Альянсу нечего противопоставить РФ, кроме ядерного оружия. Великие евроармии превратились в "боевые группы" размером с батальон, пока Москва восстанавливала формирования, специализированные для наступательных военных действий, сообщает Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

А вот посол Пакистана Замир Акрам в The Tribune сказал, что западному обывателю практически неизвестна точка зрения Кремля, так как её заблокировала цензура. Простым европейцам невдомёк, что кризис на Украине — геополитическая игра за власть между Вашингтоном и Москвой ещё с 1991 года. Военный блок долгое время провоцировал РФ, и сейчас Кремль руководствуется законными интересами безопасности.

Эксперт из Foreign Policy in Focus Филли Беннис тоже считает, что Россия была спровоцирована "западными партнёрами" и решать кризис нужно путём дипломатии. Противовес Советского Союза — НАТО не только не ликвидирован с развалом СССР, но и продолжал приближаться к РФ. Аналитик уверен, что санкциями остановить специальную операцию не получится, а значит, необходимо приступать к переговорам.

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