Вашингтон готовит химическую провокацию на Украине, чтобы подставить Москву

Джо Байден озвучил информацию о возможном применении на Украине химического оружия. Таким образом США готовятся к провокации, чтобы позже обвинить Россию, уверен военный эксперт Андрей Кошкин.

Накануне глава Белого дома неожиданно начал опасаться химического оружия, заявив, что Россия заплатит "серьезную цену", если решит применять его на Украине. По какой причине Москва должна пойти на такой шаг, Байден уточнить забыл, пишет ПолитРоссия.

Стоит отметить, что два для назад российское Министерство обороны сообщало о том, что украинские националисты свозят в пригород Харькова аммиак - в посёлке Золочев уже складировано около 80 тонн вещества. Как стало известно от проживающих в Золочеве, нацбаты инструктируют население о правильных действиях при химической атаке.

По мнению завкафедрой политологии и социологии РЭУ, эксперта Ассоциации военных политологов, доктора политических наук Андрея Кошкина, Украина и США готовят провокации для дискредитации России. Поводы с химической атакой уже пытались использовать в Сирии, но большинство удалось предотвратить Вооруженным силам РФ.

"Байден готовит общественное мнение о том, что Россия якобы будет применять химическое оружие на Украине. Потом в информационном пространстве выставят все так, что "травили" мирных жителей", - оценил эксперт вступление президента США.

Минобороны РФ абсолютно правильно поступает, донося до мировой общественности полную информацию. Только раскрывая замыслы Вашингтона и Киева можно предотвратить гибель гражданских.

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