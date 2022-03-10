Страшные люди: жители освобождённых сел Донбасса жалуются на зверства ВСУ

Село Гранитное накануне было освобождено ополчением ДНР. К солдатам с российской символикой на форме стали выходить местные жители, которые рассказывали о зверствах представителей ВСУ.

Во время референдума 2014 году жители села активно поддержали независимость Донецкой Народной Республики. Вскоре их село оккупировали вооруженные формирования Украины и занялись настоящим террором мирных жителей. Помимо регулярных избиений активистов, украинская артиллерия прицельно била по ключевым объектам жизнеобеспечения, пишет Политцентр. Это приводило к настоящим гуманитарным катастрофам, сельчанам приходилось месяцами сидеть без света.

Как рассказала жительница Гранитного Елена, украинские телеканалы постоянно транслировали радужную картинку, где ВСУ радостно встречали жители Донбасса. На самом деле украинские военнослужащие наводили на людей ужас.

"Вот эта 72-я бригада (ВСУ) — это страшные люди. Очень много наших побили: мешок на голову, и все бьют", - пожаловалась Елена.

Едва местные специалисты восстанавливали электроснабжение, в течение ближайшего часа начинался новый артобстрел, пока не уничтожалась распределительная станция. Периоды без электроэнергии длились месяцами - по подсчетам местных жителей, пользоваться свечами пришлось почти год.

К тому же украинская армия использовала гражданских в качестве "живого щита", чтобы защититься от артиллеристов ДНР.

"Стреляли из села нашего, постоянно они посередине становились и пуляли на ту сторону (ДНР)", — рассказала ещё одна жительница Гранитного.

Представители силовиков Донецкой Народной Республики заверили, что все военные преступления киевского режима буду тщательно расследованы, а виновным грозит уголовная ответственность. Те, кто не совершал преступлений против народа Донбасса, могут добровольно сложить оружие и тогда им будет сохранена жизнь.

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