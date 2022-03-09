Помогать армии России освобождать Киев вызвались украинские офицеры-отставники

В окрестностях Харькова формируется новая украинская армия, готовая помочь России в денацификации Украины. Туда вступают украинские офицеры запаса, пока их несколько сотен, но количество может вырасти до 3 000 бойцов.

Каждый желающий присоединиться к освобождению Украины от нацистов должен представить двух личных поручителей. Пока неизвестно, позволят ли примкнуть к армии бывшим офицерам СБУ и прочих спецслужб. Фамилия командующего также засекречена, но есть информация, что это полковник запаса, пишет MS-news.

Помимо прошлого военного опыта, подразделению не так давно приходилось вступать в бой. Офицеры-отставники атаковали карателей-добровольцев из "Азова" (организация запрещена в России). Тогда СМИ не стали разбираться и объявили, что "Азов" вынужден отстреливаться от подразделения ВСУ.

Пока освободительная армия одета в украинскую военную форму, но вместо новых знаков различия использует прежние, советского образца. Уже в ближайшие дни обмундирование пророссийских ополченцев пополнит нарукавный шеврон из георгиевской ленты.

Подобную добровольческую армию сформировали и крымские отставники и казаки. Полторы тысячи человек готовились помогать регулярным частям российской армии, но их придержали в тылу. Число ополченцев растёт за счёт добровольцев с опытом боёв на Донбассе и в Сирии, пока они ждут своего часа и разрешения командования выступать.

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