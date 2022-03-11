Посольство РФ: разрешение Meta "призывать к насилию" против русских — экстремизм

В посольстве России в США призвали американских властей прекратить разрешённую компанией Meta экстремистскую деятельность. Ранее стало известно, что интернет-гигант "дал добро" на публикации, которые содержат в себе призывы к насилию против российских граждан.

Накануне в компании сообщили, что ограничения на экстремистские призывы в Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе руководства и солдат, временно сняты из-за ситуации на Украине.

"Действия компании — ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности", — говорится в сообщение посольства в официальном Telegram-канале.

В посольстве подчеркнули, что подобные действия не что иное, как разжигание межнациональной розни и ненависти против россиян.

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