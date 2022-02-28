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Автор Екатерина Широкова

Что будет с Facebook и Instagram в России, рассказали в Meta

Мир

Один из вице-президентов компании Ник Клегг заявил, что Meta не будет самостоятельно отключать в России Facebook и Instagram. По его словам, на платформах люди выражают своё "протестное мнение" вокруг происходящего на Украине.

Что будет с Facebook и Instagram в России, рассказали в Meta

Ранее российские пользователи Сети отмечали, что платформы работают медленно, а кое-где и вовсе не "прогружаются". В интернете поползли слухи о полном отключении ресурса в России. Ранее за то, чтобы ограничить использование соцсетей, выступила украинская сторона.

"Украинцы также предложили отключить доступ в Facebook и Instagram в России. Однако люди в России используют их для выражения протеста и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации", — цитирует заявление Клегга ТАСС.

Кроме того, вице-президент заверил, что якобы российские власти уже "душат" платформы и это ещё одна причина оставить "канал высказываний в это критически важное время".

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