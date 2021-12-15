У владельцев iPhone произошёл сбой в работе WhatsApp

У владельцев iPhone по всему миру произошёл сбой работы мессенджера WhatsApp. Проблема коснулась всех моделей, вплоть до новейших.

Как сообщает портал Gizmochina, приложение для iOS выда`т ошибку при каждой попытке его запустить. Пользователи не могут зайти в чаты и отправлять сообщения.

Ошибка также возникла в популярном за рубежом клиенте WhatsApp Business.

В материнской компании мессенджера Meta пока данные случаи никак не комментировали. Сервис Down Detector, который направлен на отслеживание проблем функционирования различных интернет-ресурсов сообщает, что в России пока не было роста количества сообщений о сбоях.

В конце ноября произошли сбои в работе Telegram. Больше всего жалоб поступило от жителей России, Украины, Белоруссии и Польши.

Ранее, 8 октября, Pravda.Ru сообщала о проблемах в работе крупнейшей сети в рунете ВКонтакте. До этого, 4 октября, произошёл глобальный сбой в приложениях Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи потеряли связь с приложениями почти на шесть часов. Позже Марк Цукерберг лично извинился за неполадки.

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