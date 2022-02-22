EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Баранец объяснил, какие задачи будет решать армия России в Донбассе

Политика

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик состоялось, договоры о сотрудничестве с ними подписаны. Но что будет, если украинская армия не успокоится и продолжит обстрелы территории? Как может ответить на это Россия? Своим мнением поделился военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

Баранец объяснил, какие задачи будет решать армия России в Донбассе

Журналист заметил, что российские войска уже находятся на территории Донбасса, и они вошли туда под миротворческим флагом. И они будут подавлять те огневые точки, которые всю ночь с 21 на 22 февраля наносили артиллерийские удары по Луганской и Донецкой областям, заявил эксперт.

Кроме того, если украинские войска не опомнятся, будут боевые действия, добавил полковник. Он считает, что на первом этапе ВС России будут помогать ополченцам республик в вытеснении украинских оккупантов за старые административные границы Луганской и Донецкой областей.

По мнению Баранца, пока армия России не собирается двигаться на Киев, а самое главное, заглушить обстрелы, независимо от того, с каких точек бьют украинские войска. И эта задача будет решаться в ближайшие дни или недели, заключил Баранец.

Ранее израильский политолог Яков Кедми объяснил, что ждёт Украину после прекращения войны в Донбассе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

⚡️ Срочно | Русские войска вошли в Донбасс | Путин признал ЛДНР | Новый миропорядок | Полный контакт
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина донбасс яков кедми
Новости
Киев придумал, как окончательно убедить Запад в злонамеренности России
Политолог Безпалько: нет чёткой ясности, в каких границах РФ признает ДНР и ЛНР
Гордон обрушился на Путина из-за признания ЛДНР: "Пошёл против всего мира"
Вид вернувшегося на российское ТВ Ковтуна удивил Екатерину Стриженову
Пока МакSим была в коме, близкие подделали подписи, чтобы завладеть имуществом
Журова опровергла заявление о признании ЛНР и ДНР в границах областей
Баранец объяснил, какие задачи будет решать армия России в Донбассе
"Речь Путина ужасна": политолог из США о реакции на признание ДНР и ЛНР
В ЛДПР рассказали, как Жириновский отреагировал на признание Донбасса
После признания ДНР и ЛНР позиции рубля на мировом рынке пошатнулись
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Юрий Носовский Два переезда равны одному пожару: "незалежная" рискует остаться без иностранных посольств Юрий Носовский Ирина Шлионская Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ Ирина Шлионская Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков
Мир. Новости мира
Politico: в Мюнхене Зеленский нанёс оскорбление Западу
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Последние материалы
"Речь Путина ужасна": политолог из США о реакции на признание ДНР и ЛНР
В ЛДПР рассказали, как Жириновский отреагировал на признание Донбасса
После признания ДНР и ЛНР позиции рубля на мировом рынке пошатнулись
СК РФ проверит факты подрыва на трассе ДНР, где погибли три человека
Боррель: ЕС уже сегодня введёт санкции против РФ, но это будет не весь ответ
Врачи рекомендуют принимать Арбидол при первых симптомах гриппа и ковид-19, чтобы избежать осложнений
Турция очень заинтересована в признании ДНР и ЛНР
Невролог объяснил, почему глаз начинает дёргаться
В Думе оценили вероятность ввода российских войск в ДНР и ЛНР
Симоньян о позиции Казахстана по поводу ДНР и ЛНР: "Подлые, склизкие предатели"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников