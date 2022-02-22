Баранец объяснил, какие задачи будет решать армия России в Донбассе

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик состоялось, договоры о сотрудничестве с ними подписаны. Но что будет, если украинская армия не успокоится и продолжит обстрелы территории? Как может ответить на это Россия? Своим мнением поделился военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

Журналист заметил, что российские войска уже находятся на территории Донбасса, и они вошли туда под миротворческим флагом. И они будут подавлять те огневые точки, которые всю ночь с 21 на 22 февраля наносили артиллерийские удары по Луганской и Донецкой областям, заявил эксперт.

Кроме того, если украинские войска не опомнятся, будут боевые действия, добавил полковник. Он считает, что на первом этапе ВС России будут помогать ополченцам республик в вытеснении украинских оккупантов за старые административные границы Луганской и Донецкой областей.

По мнению Баранца, пока армия России не собирается двигаться на Киев, а самое главное, заглушить обстрелы, независимо от того, с каких точек бьют украинские войска. И эта задача будет решаться в ближайшие дни или недели, заключил Баранец.

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