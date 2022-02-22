Политолог раскрыл, какие проблемы ждут Россию после признания ЛДНР

Последствия внутри страны после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик будут огромными. Особенно это касается сферы экономики. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов.

Аналитик считает, что экономику России ждёт много забот на внутреннем рынке и полный внешнеэкономический разворот на восток. И это главное.

"Будет ускоренное развитие Арктики и Сибири. ЕС оставит покупки газа и нефти из России, но начнет сокращать их потребление. И это долгосрочный тренд. Начнутся проблемы с банками, с внешними заимствованиями, но катастрофы не случится", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

По его прогнозу, основные проблемы стране грозят в реальном секторе производства. Однако хорошо то, что Россия может сама себя обеспечить продовольствием и водой, и порядок с энергетикой. Правда, есть вопросы с медициной, но они не критические, заключил политолог.

Ранее экономист Михаил Делягин рассказал, к каким проблемам стоит готовиться России после признания ЛДНР.

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