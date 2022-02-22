Делягин объяснил, что ждёт Россию после признания ЛДНР

После признания ДНР и ЛНР ситуация для России может ухудшиться. Поэтому нужно действовать дальше. Такое мнение высказал депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

Политик согласился, что признание Донецкой и Луганской народных республик было необходимым шагом. Однако он считает, что перспективы будущего не слишком радужны. И если провокации Украины теперь прекратятся, то стратегически ситуация для России ухудшится.

"Украина останется под оккупацией, получит зелёный свет в НАТО, а также к применению против РФ грязной радиоактивной бомбы, о которой нам прямо пообещал Зеленский в Мюнхене — под аплодисменты — и к которой он, конечно же, не будет иметь отношения", — сделал прогноз депутат.

По его мнению, под английским командованием будут форсировано развёрнуты базы НАТО и войска ее членов, которых никому не жалко (например, Польши). А российскую экономику будут "гвоздить информационными атаками". Поэтому необходимо продолжение начатых действий, полагает политик.

"Нужен следующий этап "Лебединого озера". Или марлезонского балета, как угодно", — заключил Делягин в своём Telegram-канале.

Ранее политолог Сергей Михеев высказал мнение, что признание ЛДНР — это фактически ультиматум Украине.

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