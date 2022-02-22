Украине фактически поставлен ультиматум. И это не закончится только признанием ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".
По словам эксперта, всё, что перечислил президент России Владимир Путин в своём обращении по поводу признания Луганской и Донецкой народных республик, а именно: военные учения НАТО на Украине, фактически уже созданные там базы, возможность приобретения Киевом ядерного оружия — это взгляд в перспективу. Поэтому поставить точку на признании ЛДНР, означает обнулить все эти вещи, считает Михеев.
По его мнению, это не точка, а ультиматум на будущее. И он направлен "в завтра". А ситуация с ДНР и ЛНР сегодня — это уже вчерашний день, поскольку речь идёт о судьбе Украины и её так называемой элиты, добавил он.
Аналитик отметил, что все те риски, которые описал президент России, никуда с признанием ЛДНР не исчезнут. Они, наоборот, актуализируются, так как и на Украине, и вне её найдутся силы, которые готовы именно в этом направлении развиваться.
"Все слова Путина направлены в будущее. И пусть сейчас Украина, если она хочет сохранить государственность, думает, что ей делать", — высказался политолог.
Он посоветовал ей отказаться от любых планов военного развития вместе с НАТО. Украине стоит задуматься, готова ли она дальше к эскалации напряжённости. Если готова, то ответы будут, заключил эксперт.
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